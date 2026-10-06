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TheGrill Dinner 2026: Makan Delrahim, Adam Fogelson, Susan Sprung and More Raise a Glass in Beverly Hills | Photos

In partnership with Lionsgate, the annual gathering celebrated another year of TheWrap’s centerpiece conference

TheGrill 2026 dinner (Photo by Steve Limones for TheWrap)
TheGrill 2026 dinner (Photo by Steve Limones for TheWrap)
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On the eve of TheWrap’s annual TheGrill business and media conference, speakers and top-exec attendees representing a cross-section of Hollywood’s creative, business and technology communities gathered Sept. 29 at Cipriani Beverly Hills to raise a glass to the speakers and leaders who helped shape this year’s event.

The evening welcomed a wide-ranging group of executives, entrepreneurs, creators, investors and industry veterans like TheWrap founder and Editor-in-Chief Sharon Waxman, Lionsgate Motion Picture Group Chair Adam Fogelson, Whalar Co-CEO Jo Cronk, Loeb & Loeb LLP Partner John Kulback, Fox Entertainment’s Head of FoxNXT Jon Flynn, Paramount Skydance’s Chief Legal Officer Makan Delrahim and PGA CEO Susan Sprung, among many more.

The dinner offered an opportunity for guests to reconnect, exchange ideas and celebrate the people driving change across film, television, media, technology and the broader entertainment ecosystem. Against the backdrop of a rapidly evolving industry, the gathering reflected TheGrill’s longstanding focus on bringing together influential voices from the business of entertainment.

TheGrill’s dinner was sponsored by Lionsgate.

From candid conversations and cocktails to photos around the dinner, TheWrap captured the highlights of the evening. Browse the gallery below for a look at the guests and moments from this year’s dinner.

(Photo by Steve Limones for TheWrap)

Sharon Waxman, Founder and Editor-in-Chief, TheWrap and Adam Fogelson, Chair, Lionsgate Motion Picture Group

(Photo by Steve Limones for TheWrap)

Kevin Grayson, President, Worldwide Theatrical Distribution, Lionsgate Motion Picture Group, and Adam Fogelson

(Photo by Steve Limones for TheWrap)

TheGrill 2026 dinner, Cipriani Beverly Hills

(Photo by Steve Limones for TheWrap)

Makan Delrahim, Chief Legal Officer, Paramount Skydance and Harry Sloan, Chairman & CEO, Eagle Equity Partners LLC

(Photo by Steve Limones for TheWrap)

Eliza McNitt, Filmmaker, Writer & Director

(Photo by Steve Limones for TheWrap)

David Permut, Producer, “The Invite” & “Being Heumann,” and Sharon Waxman

(Photo by Steve Limones for TheWrap)

TheWrapBook Vol.6

(Photo by Steve Limones for TheWrap)

TheGrill 2026 dinner, Cipriani Beverly Hills

(Photo by Steve Limones for TheWrap)

Christina Lee Storm, Head of Studio, Narrative, Secret Level

(Photo by Steve Limones for TheWrap)

Prem Akkaraju, CEO, Stability AI

(Photo by Steve Limones for TheWrap)

TheGrill 2026 dinner at Cipriani Beverly Hills

(Photo by Steve Limones for TheWrap)

Sharon Waxman and Peter Wilkes, Chief Communications Officer, Lionsgate

(Photo by Steve Limones for TheWrap)

David Permut and Sharon Waxman

(Photo by Steve Limones for TheWrap)

Victor Elizalde, Founder & CEO, Viva Pictures; Susan Sprung, CEO, PGA; Jon Flynn, Head of FoxNXT, FOX Entertainment; and Sharon Waxman

(Photo by Steve Limones for TheWrap)

TheGrill 2026 pre-dinner party at Cipriani Beverly Hills

(Photo by Steve Limones for TheWrap)

TheGrill 2026 pre-dinner party at Cipriani Beverly Hills

(Photo by Steve Limones for TheWrap)

TheGrill 2026 pre-dinner party at Cipriani Beverly Hills

(Photo by Steve Limones for TheWrap)

Sharon Waxman and Prem Akkaraju

(Photo by Steve Limones for TheWrap)

TheGrill 2026 dinner at Cipriani Beverly Hills

(Photo by Steve Limones for TheWrap)

TheGrill 2026 pre-dinner party at Cipriani Beverly Hills

(Photo by Steve Limones for TheWrap)

TheGrill 2026 pre-dinner party at Cipriani Beverly Hills

(Photo by Steve Limones for TheWrap)

Makan Delrahim, Sharon Waxman, Adam Fogelson and Jo Cronk, co-CEO, Whalar

(Photo by Steve Limones for TheWrap)

Sharon Waxman shares welcoming remarks

(Photo by Steve Limones for TheWrap)

Sharon Waxman shares welcoming remarks

(Photo by Steve Limones for TheWrap)

Sharon Waxman and Adam Fogelson

(Photo by Steve Limones for TheWrap)

Adam Fogelson

(Photo by Steve Limones for TheWrap)


(Left to Right) Prem Akkaraju, Makan Delrahim, Sharon Waxman, Adam Fogelson, and Jo Cronk

(Photo by Steve Limones for TheWrap)

Prem Akkaraju, Makan Delrahim and Sharon Waxman

(Photo by Steve Limones for TheWrap)

Jo Cronk

(Photo by Steve Limones for TheWrap)

Prem Akkaraju

(Photo by Steve Limones for TheWrap)

John Kulback, Partner, Loeb & Loeb LLP

(Photo by Steve Limones for TheWrap)

Eliza McNitt

(Photo by Steve Limones for TheWrap)

Annie Hanlon, Co-Founder/Partner, Playbook PLBK

(Photo by Steve Limones for TheWrap)

Ryan Kavanaugh, Co-Founder & Former CEO, Relativity Media

(Photo by Steve Limones for TheWrap)

Marie-Josée Cantin Johnson, SVP, Strategy, AgilLink & Exactuals, Entertainment & Sports Banking, City National Bank

(Photo by Steve Limones for TheWrap)

Victor Elizalde

(Photo by Steve Limones for TheWrap)

Guy Shimoni, CEO & Co-Founder, Shortical

(Photo by Steve Limones for TheWrap)

Christina Lee Storm

(Photo by Steve Limones for TheWrap)

Ori Winokur, Head of Music & Entertainment Partnerships, Artlist

(Photo by Steve Limones for TheWrap)

Jason Zada, Founder & Chief Creative Officer, Secret Level

(Photo by Steve Limones for TheWrap)

David Permut

(Photo by Steve Limones for TheWrap)

Peter Wilkes

(Photo by Steve Limones for TheWrap)

Susan Sprung

(Photo by Steve Limones for TheWrap)

Kevin Grayson

(Photo by Steve Limones for TheWrap)

Kim Larson, Managing Director & Head of Creator and Gaming Team, YouTube

(Photo by Steve Limones for TheWrap)

Jon Flynn

(Photo by Steve Limones for TheWrap)

Mike Slade, Partner & Co-Founder, Second Avenue Partners

(Photo by Steve Limones for TheWrap)

Ross Gerber, CEO & President, Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management

(Photo by Steve Limones for TheWrap)

Alex Von Bargen, Publisher, TheWrapBook & Head of WrapStyle

(Photo by Steve Limones for TheWrap)

Shira Lazar, Founder, CEO & Host, What’s Trending

(Photo by Steve Limones for TheWrap)

Jennifer Pharm, Agency & Creator Operations Manager at TikTok

(Photo by Steve Limones for TheWrap)

Todd Terrazas, Co-Founder, AI on the Lot & FBRC.ai

(Photo by Steve Limones for TheWrap)

Doug Scott, Co-Founder, Cinemalistics & UNXNOWN

(Photo by Steve Limones for TheWrap)

Katherine Rundell, Senior Director of Partnerships, Cantina

(Photo by Steve Limones for TheWrap)

Yves Bergquist, AI Researcher, Entertainment Technology Center, USC

(Photo by Steve Limones for TheWrap)

Sharon Waxman shares closing remarks

(Photo by Steve Limones for TheWrap)

TheGrill 2026 dinner at Cipriani Beverly Hills

(Photo by Steve Limones for TheWrap)

TheGrill 2026 dinner at Cipriani Beverly Hills

(Photo by Steve Limones for TheWrap)

Alex Von Bargen, Ross Gerber and Sharon Waxman

(Photo by Steve Limones for TheWrap)

Adam Fogelson

(Photo by Steve Limones for TheWrap)

Victor Elizalde and Guy Shimoni

Adam Chitwood on stage at TheGrill 2025
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Benjamin Lindsay

Benjamin is Deputy Managing Editor at TheWrap. He covers and assigns breaking news as it relates to entertainment, media and politics. With 10 years of experience covering film, television and theatre professionally, Benjamin was most recently Managing Editor at Backstage, a company for which he held various roles across its performing arts and awards departments…

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