TheGrill Dinner 2025: Jeffrey Katzenberg, Jerry Bruckheimer, Sherry Lansing and More Celebrate TheWrap’s Annual Conference | Photos

Filling the room were industry figures from across Hollywood, who came together for fellowship and eats at Cipriani Beverly Hills

Raquel Harris
TheWrap's dinner celebrating TheGrill 2025 hits Cipriani Beverly Hills. (Credit: Michael Kovac for TheWrap)
TheWrap's dinner celebrating TheGrill 2025 hits Cipriani Beverly Hills. (Credit: Michael Kovac for TheWrap)

Before the official start of TheGrill 2025, TheWrap welcomed event speakers to mix and mingle at a luxury dinner at Cipriani Beverly Hills.

The night kicked off with a cocktail reception, where guests nibbled on appetizers and networked with fellow industry figures. Later on, as guests took their seats, dinner was served, and TheWrap founder and editor-in-chief Sharon Waxman delivered welcoming remarks.

Filling the room were attendees Sean Atkins, CEO, Dhar Mann Studios; Jerry Bruckheimer, “F1” producer; CEO and president of Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Ross Gerber and more.

The evening came to an end with dessert and closing remarks, and guests were sent off with gift bags.

TheGrill, one of the two WrapPRO flagship events, is being held at the DGA Theater Complex on Sunset in Los Angeles on Tuesday (Sept. 30). Attendees gain firsthand knowledge from industry leaders through panel discussions, spotlight conversations and more. Some of the topics TheGrill will cover this year is the rise of creator-led studios, indie filmmaking, sports and streaming, the state of artificial intelligence in 2025 and more.

Sharon Waxman, Dr. Stacy Smith, Brand Innovators x TheWrap: 78th International Cannes Film Festival
Read Next
TheGrill 2025: The Systems Are Changing – Here's How You Adapt

Many of TheWrap staff members will take the stage to moderate these conversations, including executive editor Adam Chitwood, Pro managing editor Roger Cheng and senior film reporter Drew Taylor.

Check out images from the night below.

Jerry Bruckheimer, Award-Winning Producer "F1”, Kimbal Musk, CEO & Co-Founder, Nova Sky Stories, Richard Weitz, Co-Chairman, WME Group, and Jeffrey Katzenberg, Founding Partner, WndrCo
(Photo by Michael Kovac for TheWrap)

Jerry Bruckheimer, Award-Winning Producer “F1”, Kimbal Musk, CEO & Co-Founder, Nova Sky Stories, Richard Weitz, Co-Chairman, WME Group, and Jeffrey Katzenberg, Founding Partner, WndrCo

Jerry Bruckheimer, Award-Winning Producer "F1" and Kimbal Musk, CEO & Co-Founder, Nova Sky Stories
(Photo by Michael Kovac for TheWrap)

Jerry Bruckheimer, Award-Winning Producer “F1” and Kimbal Musk, CEO & Co-Founder, Nova Sky Stories

Sherry Lansing ,CEO, The Sherry Lansing Foundation, Jerry Bruckheimer, Award-Winning Producer "F1" , and Sharon Waxman, Founder & Editor-in-Chief, TheWrap
(Photo by Michael Kovac for TheWrap)

Sherry Lansing ,CEO, The Sherry Lansing Foundation, Jerry Bruckheimer, Award-Winning Producer “F1” and Sharon Waxman, Founder & Editor-in-Chief, TheWrap

Joe Franzetta, Head of Sports, Roku Media and Ross Gerber, CEO & President, Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management
(Photo by Michael Kovac for TheWrap)

Joe Franzetta, Head of Sports, Roku Media and Ross Gerber, CEO & President, Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management

Sherry Lansing, CEO, The Sherry Lansing Foundation and Richard Weitz, Co-Chairman, WME Group
(Photo by Michael Kovac for TheWrap)

Sherry Lansing, CEO, The Sherry Lansing Foundation and Richard Weitz, Co-Chairman, WME Group

Joe Franzetta, Head of Sports, Roku Media, Ross Gerber, CEO & President, Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management, Hatem Dhiab, Founding & Managing Partner, Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management and ____
(Photo by Michael Kovac for TheWrap)

Joe Franzetta, Head of Sports, Roku Media, Ross Gerber, CEO & President, Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management, Hatem Dhiab, Founding & Managing Partner, Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management and Ryan Kavanaugh, Founder, Proxima Entertainment

Jerry Bruckheimer, Award-Winning Producer "F1”, Richard Weitz, Co-Chairman, WME Group, Christian Muirhead, Co-Chairman, WME Group, and Brent Weinsten, Senior Leadership Team, CAA
(Photo by Michael Kovac for TheWrap)

Jerry Bruckheimer, Award-Winning Producer “F1”, Richard Weitz, Co-Chairman, WME Group, Christian Muirhead, Co-Chairman, WME Group, and Brent Weinsten, Senior Leadership Team, CAA

Jeffrey Katzenberg, Founding Partner, WndrCo, Kimbal Musk, CEO & Co-Founder, Nova Sky Stories, and Richard Weitz, Co-Chairman, WME Group
(Photo by Michael Kovac for TheWrap

Jeffrey Katzenberg, Founding Partner, WndrCo, Kimbal Musk, CEO & Co-Founder, Nova Sky Stories, and Richard Weitz, Co-Chairman, WME Group

Sharon Waxman, Founder & Editor-in-Chief, TheWrap and Ross Gerber, CEO & President, Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management
(Photo by Michael Kovac for TheWrap)

Sharon Waxman, Founder & Editor-in-Chief, TheWrap and Ross Gerber, CEO & President, Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management

Sharon Waxman, Founder & Editor-in-Chief, TheWrap
(Photo by Michael Kovac for TheWrap)

Sharon Waxman, Founder & Editor-in-Chief, TheWrap

Sharon Waxman, Founder & Editor-in-Chief, TheWrap, Kimbal Musk, CEO & Co-Founder, Nova Sky Stories, Richard Weitz, Co-Chairman, WME Group and Jeffrey Katzenberg, Founding Partner, WndrCo
(Photo by Michael Kovac for TheWrap)

Sharon Waxman, Founder & Editor-in-Chief, TheWrap, Kimbal Musk, CEO & Co-Founder, Nova Sky Stories, Richard Weitz, Co-Chairman, WME Group and Jeffrey Katzenberg, Founding Partner, WndrCo

Christian Muirhead, Co-Chairman, WME Group, Sherry Lansing, CEO, The Sherry Lansing Foundation and Richard Weitz, Co-Chairman, WME Group
(Photo by Michael Kovac for TheWrap)

Christian Muirhead, Co-Chairman, WME Group, Sherry Lansing, CEO, The Sherry Lansing Foundation and Richard Weitz, Co-Chairman, WME Group

Sev Ohanian, Founder, Proximity Media and Eduardo Acuna, CEO, Regal Cineworld
(Photo by Michael Kovac for TheWrap)

Sev Ohanian, Founder, Proximity Media and Eduardo Acuna, CEO, Regal Cineworld

Brent Weinstein, Senior Leadership Team, CAA and Sean Atkins, CEO, Dhar Mann Studios
(Photo by Michael Kovac for TheWrap)

Brent Weinstein, Senior Leadership Team, CAA and Sean Atkins, CEO, Dhar Mann Studios.

Tommy Oliver Headshot, Filmmaker & CEO, Confluential Films and Yves Bergquist, Director, AI in Media, USC’s Entertainment Technology Center attend 2025 TheGrill Dinner at Cipriani Beverly Hills on September 29, 2025, Los Angeles, Calif (Photo by Michael Kovac for TheWrap)
(Photo by Michael Kovac for TheWrap)

Tommy Oliver, Filmmaker & CEO, Confluential Films and Yves Bergquist, Director, AI in Media, USC’s Entertainment Technology Center.

Oganes Akopyan , VP of Marketing and Event, Kimberly Donnan, Director of Sales, TheWrap, and Sev Ohanian, Founder, Proximity Media
(Photo by Michael Kovac for TheWrap)

Oganes Akopyan, VP of Marketing and Event, Kimberly Donnan, Director of Sales, TheWrap, and Sev Ohanian, Founder, Proximity Media

Jeffrey Katzenberg, Founding Partner, WndrCo, Kimbal Musk, CEO & Co-Founder, Nova Sky Stories, and Richard Weitz, Co-Chairman, WME Group
(Photo by Michael Kovac for TheWrap)

Jeffrey Katzenberg, Founding Partner, WndrCo, Kimbal Musk, CEO & Co-Founder, Nova Sky Stories, and Richard Weitz, Co-Chairman, WME Group

___ and Ross Gerber, CEO & President, Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management
(Photo by Michael Kovac for TheWrap)

Ryan Kavanaugh, Founder, Proxima Entertainment and Ross Gerber, CEO & President, Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management

Sherry Lansing ,CEO, The Sherry Lansing Foundation, Jerry Bruckheimer, Award-Winning Producer "F1" and Sharon Waxman, Founder & Editor-in-Chief, TheWrap attend
(Photo by Michael Kovac for TheWrap)

Sherry Lansing ,CEO, The Sherry Lansing Foundation, Jerry Bruckheimer, Award-Winning Producer “F1” and Sharon Waxman, Founder & Editor-in-Chief, TheWrap

Eduardo Acuna, CEO, Regal Cineworld and Jerry Bruckheimer, Award-Winning Producer "F1"
(Photo by Michael Kovac for TheWrap)

Eduardo Acuna, CEO, Regal Cineworld and Jerry Bruckheimer, Award-Winning Producer “F1”

Joe Franzetta, Head of Sports, Roku Media, Ross Gerber, CEO & President, Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management, and Hatem Dhiab, Founding & Managing Partner, Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management
(Photo by Michael Kovac for TheWrap)

Joe Franzetta, Head of Sports, Roku Media, Ross Gerber, CEO & President, Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management, and Hatem Dhiab, Founding & Managing Partner, Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management

Eduardo Acuna, CEO, Regal Cineworld and Jerry Bruckheimer, Award-Winning Producer "F1"
(Photo by Michael Kovac for TheWrap)

Eduardo Acuna, CEO, Regal Cineworld and Jerry Bruckheimer, Award-Winning Producer “F1”

Jed Weintrob, Partner, 30 Ninjas and Edward Menicheschi, President & COO, TheWrap
(Photo by Michael Kovac for TheWrap)

Jed Weintrob, Partner, 30 Ninjas and Edward Menicheschi, President & COO, TheWrap

Edward Menicheschi, President & COO, TheWrap, Jerry Bruckheimer, Award-Winning Producer "F1" , and Sharon Waxman, Founder & Editor-in-Chief, TheWrap
(Photo by Michael Kovac for TheWrap)

Edward Menicheschi, President & COO, TheWrap, Jerry Bruckheimer, Award-Winning Producer “F1” , and Sharon Waxman, Founder & Editor-in-Chief, TheWrap

Edward Menicheschi, President & COO, TheWrap and Sharon Waxman, Founder & Editor-in-Chief, TheWrap
(Photo by Michael Kovac for TheWrap)

Edward Menicheschi, President & COO, TheWrap and Sharon Waxman, Founder & Editor-in-Chief, TheWrap

Jerry Bruckheimer, Award-Winning Producer "F1”, Richard Weitz, Co-Chairman, WME Group, Sharon Waxman, Founder & Editor-in-Chief, TheWrap, Christian Muirhead, Co-Chairman, WME Group, and Brent Weinstein, Senior Leadership Team, CAA
(Photo by Michael Kovac for TheWrap)

Jerry Bruckheimer, Award-Winning Producer “F1”, Richard Weitz, Co-Chairman, WME Group, Sharon Waxman, Founder & Editor-in-Chief, TheWrap, Christian Muirhead, Co-Chairman, WME Group, and Brent Weinstein, Senior Leadership Team, CAA

Lynne Segall, CRO, TheWrap (Center) attends 2025 TheGrill Dinner at Cipriani Beverly Hills
(Photo by Michael Kovac for TheWrap)

Lynne Segall, CRO, TheWrap (Center) attends 2025 TheGrill Dinner at Cipriani Beverly Hills

Richard Weitz, Co-Chairman, WME Group, Sharon Waxman, Founder & Editor-in-Chief, TheWrap And Christian Muirhead, Co-Chairman, WME Group
(Photo by Michael Kovac for TheWrap)

Richard Weitz, Co-Chairman, WME Group, Sharon Waxman, Founder & Editor-in-Chief, TheWrap and Christian Muirhead, Co-Chairman, WME Group

(Photo by Michael Kovac for TheWrap)

General atmosphere of 2025 TheGrill Dinner at Cipriani Beverly Hills.

(Photo by Michael Kovac for TheWrap)

Dinner Menu at the 2025 TheGrill Dinner at Cipriani Beverly Hills on September 29, 2025, Los Angeles, California

(Photo by Micheal Kovac for TheWrap)

The gift bags at 2025 TheGrill Dinner at Cipriani Beverly Hills

Sharon Waxman, Founder & Editor-in-Chief, TheWrap
(Photo by Michael Kovac for TheWrap)

Sharon Waxman, Founder & Editor-in-Chief, TheWrap speaks at the 2025 TheGrill Dinner at Cipriani Beverly Hills.

Ross Gerber, CEO & President, Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management shares welcome speech at the 2025 TheGrill Dinner at Ciprian
(Photo by Michael Kovac for TheWrap)

Ross Gerber, CEO & President, Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management shares welcome speech at the 2025 TheGrill Dinner at Cipriani.

Kimbal Musk, CEO & Co-Founder, Nova Sky Stories
(Photo by Michael Kovac for TheWrap)

Kimbal Musk, CEO & Co-Founder, Nova Sky Stories speaks at the 2025 TheGrill Dinner at Cipriani Beverly Hills.

Jeffrey Katzenberg, Founding Partner, WndrCo and Kimbal Musk, CEO & Co-Founder, Nova Sky Stories
(Photo by Michael Kovac for TheWrap)

Jeffrey Katzenberg, Founding Partner, WndrCo and Kimbal Musk, CEO & Co-Founder, Nova Sky Stories

Jeffrey Katzenberg, Founding Partner, WndrCo
(Photo by Michael Kovac for TheWrap)

Jeffrey Katzenberg, Founding Partner, WndrCo speaks at the 2025 TheGrill Dinner at Cipriani Beverly Hills.

Sharon Waxman
(Photo by Michael Kovac for TheWrap)

Sharon Waxman, Founder & Editor-in-Chief, TheWrap shares welcome message at the 2025 TheGrill Dinner at Cipriani Beverly Hills.

Jed Weintrob, Partner, 30 Ninjas attends 2025 TheGrill Dinner at Cipriani Beverly Hills
(Photo by Michael Kovac for TheWrap)

Jed Weintrob, Partner, 30 Ninjas speaks during the 2025 TheGrill Dinner at Cipriani Beverly Hills

Oganes Akopyan , VP of Marketing and Event
(Photo by Michael Kovac for TheWrap)

Oganes Akopyan , VP of Marketing and Event speaks during the 2025 TheGrill Dinner at Cipriani Beverly Hills.

____attend 2025 TheGrill Dinner at Cipriani Beverly Hills
(Photo by Michael Kovac for TheWrap)

Ryan Kavanaugh, Founder, Proxima Entertainment speaks during the 2025 TheGrill Dinner at Cipriani Beverly Hills

_____ attend 2025 TheGrill Dinner at Cipriani Beverly Hill
(Photo by Michael Kovac for TheWrap)

Johanna Fuentes, Head of Global Communications, Benton Strategies speaks during 2025 TheGrill Dinner at Cipriani Beverly Hill.

Eduardo Acuna, CEO, Regal Cineworld attends 2025 TheGrill Dinner at Cipriani Beverly Hills
Eduardo Acuna, CEO, Regal Cineworld attends 2025 TheGrill Dinner at Cipriani Beverly Hills on September 29, 2025, Los Angeles, Calif (Photo by Michael Kovac for TheWrap)

Eduardo Acuna, CEO, Regal Cineworld speaks during the 2025 TheGrill Dinner at Cipriani Beverly Hills.

Kimberly Donnan, Director of Sales,
Kimberly Donnan, Director of Sales, TheWrap attends 2025 TheGrill Dinner at Cipriani Beverly Hills on September 29, 2025, Los Angeles, Calif (Photo by Michael Kovac for TheWrap)

Kimberly Donnan, Director of Sales, TheWrap speaks during the 2025 TheGrill Dinner at Cipriani Beverly Hills.

Jasmine Daghighian,
(Photo by Michael Kovac for TheWrap)

Jasmine Daghighian, VP, Film, Topic Studios speaks during the 2025 TheGrill Dinner at Cipriani Beverly Hills.

Sev Ohanian, Founder, Proximity Media attends 2025 TheGrill Dinner at Cipriani Beverly Hills
(Photo by Michael Kovac for TheWrap)

Sev Ohanian, Founder, Proximity Media speaks during the 2025 TheGrill Dinner at Cipriani Beverly Hills.

Tommy Oliver Headshot, Filmmaker & CEO, Confluential Films
(Photo by Michael Kovac for TheWrap)

Tommy Oliver, Filmmaker & CEO, Confluential Films speaks during the 2025 TheGrill Dinner at Cipriani Beverly Hills.

Sean Atkins, CEO, Dhar Mann Studios
(Photo by Michael Kovac for TheWrap)

Sean Atkins, CEO, Dhar Mann Studios speaks during the 2025 TheGrill Dinner at Cipriani Beverly Hills.

Sharon Waxman
(Photo by Michael Kovac for TheWrap)

Sharon Waxman, Founder & Editor-in-Chief, TheWrap speaks during the 2025 TheGrill Dinner at Cipriani, Beverly Hills.

Hatem Dhiab, Founding & Managing Partner, Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management speaks at 2025 TheGrill Dinner at Cipriani Beverly Hills
(Photo by Michael Kovac for TheWrap)

Hatem Dhiab, Founding & Managing Partner, Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management speaks during the 2025 TheGrill Dinner at Cipriani, Beverly Hills.

Ross Gerber, CEO & President, Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management (Center) attend the 2025 TheGrill Dinner at Cipriani Beverly Hills
(Photo by Michael Kovac for TheWrap)

Ross Gerber, CEO & President, Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management (Center) attend the 2025 TheGrill Dinner at Cipriani Beverly Hills.

Brent Weinstein, Senior Leadership Team, CAA
(Photo by Michael Kovac for TheWrap)

Brent Weinstein, Senior Leadership Team, CAA speaks during 2025 TheGrill Dinner at Cipriani Beverly Hills.

Edward Menicheschi, President & COO, TheWrap
(Photo by Michael Kovac for TheWrap)

Edward Menicheschi, President & COO, TheWrap speaks during the 2025 TheGrill Dinner at Cipriani Beverly Hills.

Joe Franzetta, Head of Sports, Roku Media
(Photo by Michael Kovac for TheWrap)

Joe Franzetta, Head of Sports, Roku Media speaks during the 2025 TheGrill Dinner at Cipriani Beverly Hills.

Nina Shaw, Founding Partner, Del Shaw Moonves Tanaka Finkelstein Lezcano Bobb & Dang
(Photo by Michael Kovac for TheWrap)

Nina Shaw, Founding Partner, Del Shaw Moonves Tanaka Finkelstein Lezcano Bobb & Dang speaks during the 2025 TheGrill Dinner at Cipriani Beverly Hills.

Sherry Lansing ,CEO, The Sherry Lansing Foundation speaks at the 2025 TheGrill Dinner at Cipriani Beverly Hills
(Photo by Michael Kovac for TheWrap)

Sherry Lansing ,CEO, The Sherry Lansing Foundation speaks during the 2025 TheGrill Dinner at Cipriani Beverly Hills.

Lynne Segall, CRO, TheWrap
(Photo by Michael Kovac for TheWrap)

Lynne Segall, CRO, TheWrap and____ attend the 2025 TheGrill Dinner at Cipriani Beverly Hills.

Kimbal Musk, CEO & Co-Founder, Nova Sky Stories, Sherry Lansing ,CEO, The Sherry Lansing Foundation, Richard Weitz, Co-Chairman, WME Group, and Sharon Waxman, Founder & Editor-in-Chief, TheWrap
(Photo by Michael Kovac for TheWrap)

Kimbal Musk, CEO & Co-Founder, Nova Sky Stories, Sherry Lansing ,CEO, The Sherry Lansing Foundation, Richard Weitz, Co-Chairman, WME Group, and Sharon Waxman, Founder & Editor-in-Chief, TheWrap

Sharon Waxman, Founder & Editor-in-Chief, TheWrap and Sherry Lansing ,CEO, The Sherry Lansing Foundation
(Photo by Michael Kovac for TheWrap)

Sharon Waxman, Founder & Editor-in-Chief, TheWrap and Sherry Lansing ,CEO, The Sherry Lansing Foundation

Jerry Bruckheimer, Award-Winning Producer "F1" and by Sharon Waxman, Founder & Editor-in-Chief, TheWrap
(Photo by Michael Kovac for TheWrap)

Jerry Bruckheimer, Award-Winning Producer “F1” and by Sharon Waxman, Founder & Editor-in-Chief, TheWrap

Sharon Waxman, Founder & Editor-in-Chief, TheWrap and Jerry Bruckheimer, Award-Winning Producer "F1"
(Photo by Michael Kovac for TheWrap)

Sharon Waxman, Founder & Editor-in-Chief, TheWrap and Jerry Bruckheimer, Award-Winning Producer “F1”

Edward Menicheschi, President & COO, TheWrap
(Photo by Michael Kovac for TheWrap)

Edward Menicheschi, President & COO, TheWrap and Norman Starr, SVP, City National Bank

Sherry Lansing, CEO, The Sherry Lansing Foundation and Lynne Segall, CRO, TheWrap
(Photo by Michael Kovac for TheWrap)

Sherry Lansing, CEO, The Sherry Lansing Foundation and Lynne Segall, CRO, TheWrap

Kimberly Donnan, Director of Sales, TheWrap and Hatem Dhiab, Founding & Managing Partner, Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management
(Photo by Michael Kovac for TheWrap)

Kimberly Donnan, Director of Sales, TheWrap and Hatem Dhiab, Founding & Managing Partner, Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management

Brent Weinstein, Senior Leadership Team, CAA, Eduardo Acuna, CEO, Regal Cineworld, and Richard Weitz, Co-Chairman, WME Group
(Photo by Michael Kovac for TheWrap)

Brent Weinstein, Senior Leadership Team, CAA, Eduardo Acuna, CEO, Regal Cineworld, and Richard Weitz, Co-Chairman, WME Group

Sharon Waxman
(Photo by Michael Kovac for TheWrap)

Sharon Waxman, Founder & Editor-in-Chief, TheWrap

Jeffrey Katzenberg, Founding Partner, WndrCo and Kimbal Musk, CEO & Co-Founder, Nova Sky Stories
(Photo by Michael Kovac for TheWrap)

Jeffrey Katzenberg, Founding Partner, WndrCo and Kimbal Musk, CEO & Co-Founder, Nova Sky Stories

Kimberly Donnan, Director of Sales, TheWrap and Hatem Dhiab, Founding & Managing Partner, Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management, and Oganes Akopyan , VP of Marketing and Event, TheWrap
(Photo by Michael Kovac for TheWrap)

Kimberly Donnan, Director of Sales, TheWrap, Hatem Dhiab, Founding & Managing Partner, Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management, and Oganes Akopyan, VP of Marketing and Event, TheWrap

Nina Shaw, Founding Partner, Del Shaw Moonves Tanaka Finkelstein Lezcano Bobb & Dang and Sharon Waxman, Founder & Editor-in-Chief, TheWrap
(Photo by Michael Kovac for TheWrap)

Nina Shaw, Founding Partner, Del Shaw Moonves Tanaka Finkelstein Lezcano Bobb & Dang and Sharon Waxman, Founder & Editor-in-Chief, TheWrap

Ross Gerber, CEO & President, Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management, Sherry Lansing , CEO, The Sherry Lansing Foundation, Jeffrey Katzenberg, Founding Partner, WndrCo, and Kimbal Musk, CEO & a Co-Founder, Nova Sky Stories
(Photo by Michael Kovac for TheWrap)

Ross Gerber, CEO & President, Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management, Sherry Lansing , CEO, The Sherry Lansing Foundation, Jeffrey Katzenberg, Founding Partner, WndrCo, and Kimbal Musk, CEO & Co-Founder, Nova Sky Stories

Ross Gerber, CEO & President, Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management and Sherry Lansing ,CEO, The Sherry Lansing Foundation
(Photo by Michael Kovac for TheWrap)

Ross Gerber, CEO & President, Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management and Sherry Lansing ,CEO, The Sherry Lansing Foundation

Joe Franzetta, Head of Sports, Roku Media and Sharon Waxman, Founder & Editor-in-Chief, TheWra
(Photo by Michael Kovac for TheWrap)

Joe Franzetta, Head of Sports, Roku Media and Sharon Waxman, Founder & Editor-in-Chief, TheWrap

Sean Atkins, CEO, Dhar Mann Studios and Sev Ohanian, Founder, Proximity Media
(Photo by Michael Kovac for TheWrap)

Sean Atkins, CEO, Dhar Mann Studios and Sev Ohanian, Founder, Proximity Media

Nina Shaw, Founding Partner, Del Shaw Moonves Tanaka Finkelstein Lezcano Bobb & Dang, and Eduardo Acuna, CEO, Regal Cineworld
(Photo by Michael Kovac for TheWrap)

Johanna Fuentes, Head of Global Communications, Benton Strategies, Nina Shaw, Founding Partner, Del Shaw Moonves Tanaka Finkelstein Lezcano Bobb & Dang, and Eduardo Acuna, CEO, Regal Cineworld

Emily Vogel, Director of Programing, TheWrap and Kimberly Donnan, Director of Sales, TheWrap attend 2025 TheGrill Dinner at Cipriani Beverly Hills on September 29, 2025, Los Angeles, Calif (Photo by Michael Kovac for TheWrap)
(Photo by Michael Kovac for TheWrap)

Emily Vogel, Director of Programing, TheWrap and Kimberly Donnan, Director of Sales, TheWrap

Tiensirin Tienngern, Sharon Waxman, Emily Vogel, Cristina Ivane
(Photo by Michael Kovac for TheWrap)

TheWrap Team: Tiensirin Tienngern, photo editor, Sharon Waxman, Founder & Editor-in-Chief, Emily Vogel, director of programing and Cristina Ivane, event producer

Sharon Waxman, Dr. Stacy Smith, Brand Innovators x TheWrap: 78th International Cannes Film Festival
Read Next
TheGrill 2025: The Systems Are Changing – Here's How You Adapt

Raquel Harris

Raquel ‘Rocky’ Harris

Raquel “Rocky” Harris is an Audience Writer for TheWrap. She previously served as a senior multiplatform reporter for Forbes. Some of Raquel’s producing credits include former daytime talk show “The Real” and the nationally-syndicated talk show “Dr. Phil.” In addition, her print and on-camera work has been featured on several platforms, including Ebony magazine, NPR,…

Comments