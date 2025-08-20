‘Emily in Paris’ Season 5 Sets December Premiere and a Trip to Venice

First-look photos see Emily and Marcello getting cozy while Mindy performs in a martini glass

Emily-in-Paris
Lily Collins as Emily in "Emily in Paris" (Giulia Parmigiani/Netflix)

“Emily in Paris” is headed to Venice, Italy.

After venturing out to Rome for the back half of Season 4, Season 5 will see Lily Collins’ Emily embrace Venice when the Darren Star-created show returns Thursday, Dec. 18. Netflix will drop all 10 episodes at once — a departure from its last season which premiered in two parts.

Netflix also unveiled a first look at the new season, which sees Emily and Marcello (Eugenio Franceschini) getting cozy as the shenanigans for the Agence Grateau employees and Mindy — who can be seen performing in a martini glass —continue.

The official synopsis for Season 5 is as follows: “Now the head of Agence Grateau Rome, Emily faces professional and romantic challenges as she adapts to life in a new city. But just as everything falls into place, a work idea backfires, and the fallout cascades into heartbreak and career setbacks. Seeking stability, Emily leans into her French lifestyle, until a big secret threatens one of her closest relationships. Tackling conflict with honesty, Emily emerges with deeper connections, renewed clarity, and a readiness to embrace new possibilities.”

See a first look at Season 5 below:

Emily-in-Paris
Giulia Parmigiani/Netflix

Lily Collins as Emily, Eugenio Franceschini as Marcello in “Emily in Paris”

Emily-in-Paris
Caroline Dubois/Netflix

Lily Collins as Emily, Ashley Park as Mindy in “Emily In Paris”

Emily-in-Paris
Giulia Parmigiani/Netflix

Bruno Gouery as Luc, Philippine Leroy-Beaulieu as Sylvie Grateau in “Emily in Paris”

Emily-in-Paris
Caroline Dubois/Netflix

William Abadie as Antoine Lambert, Lucien Laviscount as Alfie in “Emily in Paris”

Emily-in-Paris
Caroline Dubois/Netflix

William Abadie as Antoine Lambert, Lucas Bravo as Gabriel in “Emily In Paris”

Emily-in-Paris
Caroline Dubois/Netflix

Lily Collins as Emily, Eugenio Franceschini as Marcello in “Emily In Paris”

Emily-in-Paris
Caroline Dubois/Netflix

Bruno Gouery as Luc, Samuel Arnold as Julien in “Emily in Paris”

Emily-in-Paris
Caroline Dubois/Netflix

Lily Collins as Emily in “Emily In Paris”

Emily-in-Paris
Giulia Parmigiani/Netflix

Ashley Park as Mindy in “Emily In Paris”

Emily-in-Paris
Giulia Parmigiani/Netflix

Lily Collins as Emily in “Emily in Paris”

emily-in-paris-lily-collins-lucas-bravo-netflix
Read Next
'Emily in Paris' Star Lucas Bravo Returns With Main Cast for Season 5, Rome Production Set for May

Loree Seitz

Loree is a TV Reporter at TheWrap, covering TV news, ratings and reality and scripted series. Loree joined TheWrap in 2022 and has also written for MovieMaker Magazine. She has a BA in Media Studies from the University of Virginia.

Comments