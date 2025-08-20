‘Emily in Paris’ Season 5 Sets December Premiere and a Trip to Venice

“Emily in Paris” is headed to Venice, Italy.
After venturing out to Rome for the back half of Season 4, Season 5 will see Lily Collins’ Emily embrace Venice when the Darren Star-created show returns Thursday, Dec. 18. Netflix will drop all 10 episodes at once — a departure from its last season which premiered in two parts.
Netflix also unveiled a first look at the new season, which sees Emily and Marcello (Eugenio Franceschini) getting cozy as the shenanigans for the Agence Grateau employees and Mindy — who can be seen performing in a martini glass —continue.
The official synopsis for Season 5 is as follows: “Now the head of Agence Grateau Rome, Emily faces professional and romantic challenges as she adapts to life in a new city. But just as everything falls into place, a work idea backfires, and the fallout cascades into heartbreak and career setbacks. Seeking stability, Emily leans into her French lifestyle, until a big secret threatens one of her closest relationships. Tackling conflict with honesty, Emily emerges with deeper connections, renewed clarity, and a readiness to embrace new possibilities.”
See a first look at Season 5 below:
Lily Collins as Emily, Eugenio Franceschini as Marcello in “Emily in Paris”
Lily Collins as Emily, Ashley Park as Mindy in “Emily In Paris”
Bruno Gouery as Luc, Philippine Leroy-Beaulieu as Sylvie Grateau in “Emily in Paris”
William Abadie as Antoine Lambert, Lucien Laviscount as Alfie in “Emily in Paris”
William Abadie as Antoine Lambert, Lucas Bravo as Gabriel in “Emily In Paris”
Lily Collins as Emily, Eugenio Franceschini as Marcello in “Emily In Paris”
Bruno Gouery as Luc, Samuel Arnold as Julien in “Emily in Paris”
Lily Collins as Emily in “Emily In Paris”
Ashley Park as Mindy in “Emily In Paris”
Lily Collins as Emily in “Emily in Paris”