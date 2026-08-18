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Sean Baker, Rita Wilson, Pam Abdy to Head Motion Picture Academy Committees

AMPAS has appointed chairs for theater, international, sci-tech and branch committees

Steve Pond
Sean Baker Oscars
Sean Baker at the Oscars in 2025 (Credit: Getty Images)
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Directors Sean Baker and Haifaa al-Mansour, producers James Wilson and Effie T. Brown and actress Rita Wilson are among more than four dozen Academy of Motion Picture Arts and Sciences members who have been appointed as chairs or vice chairs for the organization’s 2026-27 committees.

Baker, who often celebrated the art of theatrical moviegoing in his acceptance speeches when he won for his 2024 Best Picture winner “Anora,” will head the Academy Marquee Theater Committee alongside his partner and producer, Samantha Quan.

Documentary filmmaker Michèle Ohayon and producer James Wilson will head the International Feature Film Executive Committee, which oversees the Best International Feature Film category.

Oscar statues adorn the stage before the start of the 98th Academy Awards nominations (Credit: Valeria Macon / AFP)
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Here is the full list, from the Academy press release:

Academy Marquee Theater Committee reviews submissions and recommends theaters for inclusion on the Academy Marquee Theater List.

Sean Baker (Directors Branch), co-chair, Academy Marquee Theater Committee
Samantha Quan (Producers Branch), co-chair, Academy Marquee Theater Committee

Awards Committees

The International Feature Film Executive Committee oversees the awards rules, submission requirements and eligibility of the Oscars® International Feature Film category. 

Michèle Ohayon (Documentary Branch), co-chair, International Feature Film Executive Committee
James Wilson (Producers Branch), co-chair, International Feature Film Executive Committee

The Short Films Qualifying Festivals Selection Committee determines festival eligibility criteria and reviews global applications to select which festivals and awards should be deemed Oscar®-qualifying in the animated, documentary and live action short film categories. 

Summer Joy Main-Muñoz (Short Films Branch), chair, Short Films Qualifying Festivals Selection Committee

The Scientific and Technical Awards Executive Committee reviews submissions and makes recommendations for individuals and companies to receive Scientific and Technical Awards.

Darin Grant (Visual Effects Branch), co-chair, Scientific and Technical Awards Executive Committee
Rachel Rose (Visual Effects Branch), co-chair, Scientific and Technical Awards Executive Committee

Membership Committees

Branch and Category Executive Committees oversee branch-and category-related business, including awards rules, eligibility and the review of candidates considered for Academy membership.

Branch and Category Executive Committee chairs (alphabetically by branch and category):

Rita Wilson (chair, Actors Branch Executive Committee)
Marlon West (chair, Animation Branch Executive Committee)
Kim Taylor-Coleman (chair, Casting Directors Branch Executive Committee)
Paul Cameron (chair, Cinematographers Branch Executive Committee)
Daniel Orlandi (chair, Costume Designers Branch Executive Committee)
Patricia Cardoso (chair, Directors Branch Executive Committee)
Jean Tsien (chair, Documentary Branch Executive Committee)
Pam Abdy (chair, Executives Branch Executive Committee)
Terilyn A. Shropshire (chair, Film Editors Branch Executive Committee)
Gerald Quist (chair, Makeup Artists and Hairstylists Branch Executive Committee)
Laura C. Kim (chair, Marketing and Public Relations Branch Executive Committee)
Lesley Barber (chair, Music Branch Executive Committee)
Effie T. Brown (chair, Producers Branch Executive Committee)
Annie Chang (chair, Production and Technology Branch Executive Committee)
Kalina Ivanov (chair, Production Design Branch Executive Committee)
Chris Tashima (chair, Short Films Branch Executive Committee)
Andy Nelson (chair, Sound Branch Executive Committee)
Brooke Breton (chair, Visual Effects Branch Executive Committee)
Howard A. Rodman (chair, Writers Branch Executive Committee)
Keya Khayatian (chair, Artist Representatives Category Executive Committee)

The International Engagement Committee helps guide global Academy membership initiatives, promoting connectivity among members worldwide.

Peter Devlin (Sound Branch), chair, International Engagement Committee
Khadija Alami (Producers Branch), vice chair, International Engagement Committee

The London Committee provides advice and guidance on UK member screenings and special events.

Maggie Todd (Marketing and Public Relations Branch), chair, London Committee
May Leung (Visual Effects Branch), vice chair, London Committee

The New York Committee provides advice and guidance on New York member screenings and special events. 

Mia Neal (Makeup Artists and Hairstylists Branch), chair, New York Committee
Dana O’Keefe (Executives Branch), vice chair, New York Committee

AMPAS President Lynette Howell Taylor attends the 2026 Scientific and Technical Awards at Academy Museum of Motion Pictures on April 28, 2026 in Los Angeles. (Amy Sussman/WireImage)
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Lynette Howell Taylor Reelected Academy President

Membership Affinity Groups

Academy Affinity Groups bring together members from shared backgrounds and affinities, with a focus on underrepresented and marginalized communities. They offer guidance on membership, awards and programming while fostering community and promoting networking and educational opportunities.

Academy Affinity Group chairs and vice chairs (alphabetically by affinity group):

Stephanie Lowry (Music Branch), chair, Asian Affinity Group
Guneet Monga (Producers Branch), vice chair, Asian Affinity Group
Taura Stinson (Music Branch), chair, Black Caucus
Renard T. Jenkins (Production and Technology Branch), vice chair, Black Caucus
Àlex Lora (Short Films Branch), chair, Disability & Accessibility
Chelsea Winstanley (Producers Branch), chair, Indigenous Alliance
Howard Berger (Makeup Artists and Hairstylists Branch), co-chair, Jewish Heritage Affinity Group
Steven Raphael (Marketing and Public Relations Branch), co-chair, Jewish Heritage Affinity Group
Carlos López Estrada (Directors Branch), chair, La Agenda
Carla Gutiérrez (Documentary Branch), vice chair, La Agenda
Andrew Ahn (Directors Branch), co-chair, LGBTQ+ Coalition
Kimberly Reed (Documentary Branch), co-chair, LGBTQ+ Coalition
Haifaa al-Mansour (Directors Branch), chair, MENA & WANA Alliance
Edie Ichioka (Film Editors Branch), chair, Women’s Affinity Group
Gennie Rim (Animation Branch), vice chair, Women’s Affinity Group

Academy Foundation Committees

The Academy Museum Inclusion Advisory Committee helps to ensure the Academy Museum experience is inclusive for all visitors by bringing diverse perspectives to programmatic discussions. 

Bird Runningwater (Production and Technology Branch), chair, Academy Museum Inclusion Advisory Committee

The Student Academy Awards Executive Committee guides the direction of the Academy’s international college student filmmaking competition, including approving rules and setting standards for judging the films.

Brooke Breton (Visual Effects Branch), chair, Student Academy Awards Executive Committee

The Nicholl Fellowships in Screenwriting Executive Committee reads finalist screenplays for the Academy’s international program that supports emerging screenwriters and selects the recipients of the annual fellowships.

Kim Taylor-Coleman (Casting Directors Branch), chair, Nicholl Fellowships in Screenwriting Executive Committee

The Science and Technology Council helps to guide Academy initiatives connected to scientific and technological standards and developments in filmmaking.

Annie Chang (Production and Technology Branch), chair, Science and Technology Council
Nick Cannon (Production and Technology Branch), vice chair, Science and Technology Council

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Steve Pond

Steve Pond

Steve Pond is TheWrap’s Executive Editor, Awards and has been writing and overseeing awards coverage on the site since 2009. He spent decades writing about film, television, music and the entertainment industry for the Los Angeles Times, Washington Post, Rolling Stone, Premiere, New York Times, Playboy and many other publications. He is the author of…

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