Creative Arts Emmys, Night 2: Winners List

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The second night of the Creative Arts Emmys is underway, and TheWrap is updating the list of winners as the awards are handed out.

The first three awards of the night went to “Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette,” “Widow’s Bay” and “The Pitt,” with the three heavy contenders winning Outstanding Casting in the Limited or Anthology Series or Movie, Comedy Series and Drama Series divisions respectively. “Paradise” then won the night’s first acting award, with Shailene Woodley taking home Outstanding Guest Actress in a Drama Series. Ernest Harden Jr. later brought “The Pitt” its first acting win of the season after scoring Outstanding Guest Actor in a Drama Series.

“South Park” took home the Outstanding Animated Program Emmy, delivering the Trey Parker/Matt Stone series its first win since 2013 for a politically charged 27th season. Despite winning five times between 2005 and 2013, “South Park” had gotten eight nominations since then with zero wins. The next category saw Parker compete for Outstanding Character Voice-Over Performance for his work as Satan on the show, losing out to Julie Andrews for her role in “Bridgerton.”

For the first time, supporting actor and actress awards in the limited-series category will be presented on the Creative Arts show rather than on the televised Primetime Emmy telecast on Sept. 14. The move was part of a controversial realignment to streamline the main Emmy show, and was condemned in a joint statement by the Directors Guild, Writers Guild and Screen Actors Guild.

At the first Creative Arts ceremony on Saturday, Bad Bunny’s Super Bowl halftime show led all programs with seven wins, followed by “The Traitors” with six and “The Late Show With Stephen Colbert” with five. Most of the shows that will be competing for the top Emmys at next week’s Primetime Emmy ceremony were not eligible in the categories given out at Saturday’s show, but they will be competing head-to-head at Sunday’s second Creative Arts show.

This year’s Primetime Emmy Awards are being presented at three separate ceremonies. The first night of the Creative Arts awards, Sept. 5, featured variety, reality and nonfiction categories, as well as select below-the-line categories. The second Creative Arts show, on Sept. 6, will cover BTL categories for dramas, comedies and limited series, as well as select acting, directing and writing awards.

The televised Primetime Emmy Awards telecast will cover the final 19 categories and will take place on Monday evening, Sept. 14.

Here is the list of categories for the second Creative Arts show, in the order in which awards will be presented. Winners will be added as each category is announced.

OUTSTANDING CASTING FOR A LIMITED OR ANTHOLOGY SERIES OR MOVIE

“Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette”

OUTSTANDING CASTING FOR A COMEDY SERIES

“Widow’s Bay”

OUTSTANDING CASTING FOR A DRAMA SERIES

“The Pitt”

OUTSTANDING CONTEMPORARY HAIRSTYLING

“Margo’s Got Money Troubles”

OUTSTANDING PERIOD OR FANTASY/SCI-FI HAIRSTYLING

“Bridgerton”

OUTSTANDING GUEST ACTRESS IN A DRAMA SERIES

Shailene Woodley, “Paradise”

OUTSTANDING FANTASY/SCI-FI COSTUMES

“Fallout”

OUTSTANDING PERIOD COSTUMES

“Palm Royale”

OUTSTANDING CONTEMPORARY COSTUMES FOR A SERIES

“Margo’s Got Money Troubles”

OUTSTANDING CONTEMPORARY COSTUMES FOR A LIMITED OR ANTHOLOGY SERIES OR MOVIE

“Beef”

OUTSTANDING PRODUCTION DESIGN FOR A NARRATIVE PROGRAM (HALF-HOUR)

“Widow’s Bay”

OUTSTANDING PRODUCTION DESIGN FOR A NARRATIVE PERIOD OR FANTASY PROGRAM (1HR+)

“Fallout”

OUTSTANDING PRODUCTION DESIGN FOR A NARRATIVE CONTEMPORARY PROGRAM (1HR+)

“Pluribus”

OUTSTANDING PROSTHETIC MAKEUP

“The Pitt”

OUTSTANDING PERIOD OR FANTASY/SCI-FI MAKEUP (NON-PROSTHETIC)

“Palm Royale”

OUTSTANDING CONTEMPORARY MAKEUP (NON-PROSTHETIC)

“Margo’s Got Money Troubles”

OUTSTANDING GUEST ACTOR IN A DRAMA SERIES

Ernest Harden Jr., “The Pitt”

OUTSTANDING CHOREOGRAPHY FOR SCRIPTED PROGRAMMING

“Palm Royale”

OUTSTANDING STUNT COORDINATION FOR DRAMA PROGRAMMING

John Koyama, “The Boys”

OUTSTANDING STUNT PERFORMANCE

“A Knight of the Seven Kingdoms”

OUTSTANDING STUNT COORDINATION FOR COMEDY PROGRAMMING

“Spider-Noir”

OUTSTANDING PICTURE EDITING FOR A DRAMA SERIES

Skip MacDonald ACE, “Pluribus”

OUTSTANDING PICTURE EDITING FOR A LIMITED OR ANTHOLOGY SERIES OR MOVIE

“DTF St. Louis”

OUTSTANDING PICTURE EDITING FOR A SINGLE-CAMERA COMEDY SERIES

Jon Philpot, “Hacks”

OUTSTANDING PICTURE EDITING FOR A MULTI-CAMERA COMEDY SERIES

Russell Griffin ACE, “Leanne”

LEGACY AWARD

“I Love Lucy”

OUTSTANDING ANIMATED PROGRAM

“South Park”

OUTSTANDING CHARACTER VOICE-OVER PERFORMANCE

Julie Andrews, “Bridgerton”

OUTSTANDING INDIVIDUAL ACHIEVEMENT IN ANIMATION (juried): Uzoma Dunkwu, character design, “Eyes of Wakanda”: “Into the Lion’s Den”

David Krentz, storyboards, “Genndy Tartakovsky’s Primal”: “Vengeance of Death”

Howard Chen, background design, “The Mighty Nein”: “Mote of Possibility”

Takashi Okazaki, character design, “Star Wars: Visions”: “The Duel: Payback”

OUTSTANDING SOUND EDITING FOR A LIMITED OR ANTHOLOGY SERIES, MOVIE OR SPECIAL

“Beef”

OUTSTANDING SOUND EDITING FOR A COMEDY OR DRAMA SERIES (HALF-HOUR) AND ANIMATION

“Widow’s Bay”

OUTSTANDING SOUND EDITING FOR A COMEDY OR DRAMA SERIES (ONE HOUR)

“Spider-Noir”

OUTSTANDING SOUND MIXING FOR A COMEDY OR DRAMA SERIES (ONE HOUR)

OUTSTANDING SOUND MIXING FOR A COMEDY OR DRAMA SERIES (HALF-HOUR) AND ANIMATION

OUTSTANDING SOUND MIXING FOR A LIMITED OR ANTHOLOGY SERIES OR MOVIE

OUTSTANDING TITLE DESIGN

OUTSTANDING SPECIAL VISUAL EFFECTS IN A SINGLE EPISODE

OUTSTANDING SPECIAL VISUAL EFFECTS IN A SEASON OR A MOVIE

OUTSTANDING SUPPORTING ACTOR IN A LIMITED OR ANTHOLOGY SERIES OR MOVIE

OUTSTANDING CINEMATOGRAPHY FOR A SERIES (ONE HOUR)

OUTSTANDING CINEMATOGRAPHY FOR A LIMITED OR ANTHOLOGY SERIES OR MOVIE

OUTSTANDING CINEMATOGRAPHY FOR A SERIES (HALF-HOUR)

OUTSTANDING MUSIC SUPERVISION

OUTSTANDING ORIGINAL MUSIC AND LYRICS

OUTSTANDING ORIGINAL MAIN TITLE THEME MUSIC

OUTSTANDING MUSIC COMPOSITION FOR A SERIES (ORIGINAL DRAMATIC SCORE)

OUTSTANDING MUSIC COMPOSITION FOR A LIMITED OR ANTHOLOGY SERIES, MOVIE OR SPECIAL (ORIGINAL DRAMATIC SCORE)

OUTSTANDING SUPPORTING ACTRESS IN A LIMITED OR ANTHOLOGY SERIES OR MOVIE

OUTSTANDING DIRECTING FOR A LIMITED OR ANTHOLOGY SERIES OR MOVIE

OUTSTANDING WRITING FOR A LIMITED OR ANTHOLOGY SERIES OR MOVIE

OUTSTANDING GUEST ACTOR IN A COMEDY SERIES

OUTSTANDING GUEST ACTRESS IN A COMEDY SERIES

OUTSTANDING MOVIE