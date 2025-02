Everyone Who Has Ever Hosted ‘Saturday Night Live’

Since 1975 nearly a thousand hosts have graced the stage at Studio 8H at Rockefeller Center for “Saturday Night Live.”

Actors, comedians, musicians and even politicians have taken the stage to make America laugh on Saturday night for 50 seasons. Twenty five of these hosts have been inducted into the “Five Timers Club.” The club was first introduced during Tom Hanks’ 1990 monologue, featuring Steve Martin, Elliott Gould and Paul Simon.

During Martin Short’s December 2024 appearance, several Five Timers Club members popped up on the show to welcome him into the club, including Emma Stone, Tina Fey, Paul Rudd, Kristen Wiig and more, to give him the ceremonial robe.

Alec Baldwin has hosted the show 17 times, the most in the series’ history, with Martin, Hanks, Buck Henry and John Goodman following close behind.

As the show celebrates its 50th anniversary this year, we have rounded up every person who has hosted the sketch show.

Season 1

George Carlin

Paul Simon

Rob Reiner

Candice Bergen

Robert Klein

Lily Tomlin

Richard Pryor

Candice Bergen

Elliott Gould

Buck Henry

Peter Cook & Dudley Moore

Dick Cavett

Peter Boyle

Desi Arnaz

Jill Clayburgh

Anthony Perkins

Ron Nessen

Raquel Welch

Madeline Kahn

Dyan Cannon

Buck Henry

Elliott Gould

Louise Lasser

Kris Kristofferson

Season 2

Lily Tomlin

Norman Lear

Eric Idle

Karen Black

Steve Martin

Buck Henry

Dick Cavett

Paul Simon

Jodie Foster

Candice Bergen

Ralph Nader

Ruth Gordon

Fran Tarkenton

Steve Martin

Sissy Spacek

Broderick Crawford

Jack Burns

Julian Bond

Elliot Gould

Eric Idle

Shelley Duvall

Buck Henry

Season 3

Steve Martin

Madeline Kahn

Hugh Hefner

Charles Grodin

Ray Charles

Buck Henry

Mary Kay Place

Miskel Spillman

Steve Martin

Robert Klein

Chevy Chase

O.J. Simpson

Art Garfunkel

Jilly Clayburgh

Christopher Lee

Michael Palin

Michael Sarrazin

Steve Martin

Richard Dreyfuss

Buck Henry

Season 4

The Rolling stones

Fred Willard

Frank Zappa

Steve Martin

Buck Henry

Carrie Fisher

Walter Matthau

Eric Idle

Elliott Gould

Michael Palin

Cicely Tyson

Ricky Nelson

Kate Jackson

Gary Busey

Margot Kidder

Richard Benjamin

Milton Berle

Michael Palin

Maureen Stapleton

Buck Henry

Season 5

Steve Martin

Eric Idle

Bill Russell

Buck Henry

Bea Arthur

Howard Hesseman

Martin Sheen

Ted Knight

Teri Garr

Chevy Chase

Elliott Gould

Kirk Douglas

Rodney Dangerfield

Richard Benjamin

Paula Prentiss

Burt Reynolds

Strother Martin

Bob Newhart

Steve Martin

Buck Henry

Season 6

Elliott Gould

Malcolm McDowell

Ellen Burstyn

Jamie Lee Curtis

David Carradine

Ray Sharkey

Karen Black

Robert Hays

Sally Kellerman

Deborah Harry

Charlene Tilton

Bill Murray

Season 7

Susan Saint James

George Kennedy

Donald Pleasence

Lauren Hutton

Bernadette Peters

Tim Curry

Bill Murray

Robert Conrad

John Madden

James Coburn

Bruce Dern

Elizabeth Ashley

Robert Urich

Blythe Danner

Daniel J. Travanti

Johnny Cash

Robert Culp

Danny DeVito

Olivia Newton-John

Season 8

Chevy Chase

Louis Gossett Jr.

Ron Howard

Howard Hesseman

Michael Keaton

Robert Blake

Drew Barrymore

The Smothers Brothers

Eddie Murphy

Lily Tomlin

Rick Moranis & Dave Thomas

Sid Caesar

Howard Hesseman

Beau Bridges & Jeff Bridges

Bruce Dern

Robert Guillaume

Joan Rivers

Susan Saint James

Stevie Wonder

Ed Koch

Season 9

Brandon Tartikoff

Danny DeVito & Rhea Perlman

John Candy

Betty Thomas

Teri Garr

Jerry Lewis

The Smothers Brothers

Flip Wilson

Father Guido Sarducci

Michael and Mary Palin

Don Rickles

Robin Williams

Jamie Lee Curtis

Edwin Newman

Billy Crystal

Michael Douglas

George McGovern

Barry Bostwick

Billy Crystal, Ed Koch, Edwin Newman, Father Guido Sarducci, Betty Thomas

Season 10

Bob Uecker

Jesse Jackson

Michael McKean

George Carlin

Ed Asner

Ed Begley, Jr.

Ringo Starr

Eddie Murphy

Kathleen Turner

Roy Scheider

Alex Karras

Harry Anderson

Pamela Sue Martin

Mr. T & Hulk Hogan

Christopher Reeve

Howard Cosell

Season 11

Madonna

Chevy Chase

Paul Reubens as Pee-wee Herman

John Lithgow

Tom Hanks

Teri Garr

Harry Dean Stanton

Dudley Moore

Ron Reagan

Jerry Hall

Jay Leno

Griffin Dunne

George Wendt & Francis Ford Coppola

Oprah Winfrey

Tony Danza

Catherine Oxenberg & Paul Simon

Jimmy Breslin

Anjelica Huston & Billy Martin

Season 12

Sigourney Weaver

Malcolm-Jamal Warner

Rosanna Arquette

Sam Kinison

Robin Williams

Chevy Chase & Steve Martin & Martin Short

Steve Guttenberg

William Shatner

Joe Montana & Walter Payton

Paul Shaffer

Bronson Pinchot

Willie Nelson

Valerie Bertinelli

Bill Murray

Charlton Heston

John Lithgow

John Larroquette

Mark Harmon

Garry Shandling

Dennis Hopper

Season 13

Steve Martin

Sean Penn

Dabney Coleman

Robert Mitchum

Candice Bergen

Danny DeVito

Angie Dickinson

Paul Simon

Robin Williams

Carl Weathers

Justine Bateman

Tom Hanks

Judge Reinhold

Season 14

Tom Hanks

Matthew Broderick

John Larroquette

Matthew Modine

Demi Moore

John Lithgow

Danny DeVito

Kevin Kline

Melanie Griffith

John Malkovich

Tony Danza

Ted Danson

Leslie Nielsen

Glenn Close

Mary Tyler Moore

Mel Gibson

Dolly Parton

Geena Davis

Wayne Gretzky

Steve Martin

Season 15

Bruce Willis

Rick Moranis

Kathleen Turner

James Woods

Chris Evert

Woody Harrelson

John Goodman

Robert Wagner

Andie MacDowell

Ed O’Neill

Christopher Walker

Quincy Jones

Tom Hanks

Fred Savage

Rob Lowe

Debra Winger

Corbin Bernsen

Alex Baldwin

Andrew Dice Clay

Candice Bergen

Season 16

Kyle MacLachlan

Susan Lucci

George Steinbrenner

Patrick Swayze

Jimmy Smits

Dennis Hopper

John Goodman

Tom Hanks

Dennis Quaid

Joe Mantegna

Sting

Kevin Bacon

Roseanne Barr

Alec Baldwin

Michael J. Fox

Jeremy Irons

Catherine O’Hara

Steven Seagal

Delta Burke

George Wendt

Season 17

Michael Jordan

Jeff Daniel

Kirstie Alley

Christian Slater

Kiefer Sutherland

Linda Hamilton

Macaulay Culkin

MC Hammer

Steve Martin

Rob Morrow

Chevy Chase

Susan Dey

Jason Priestley

Roseanne Arnold & Tom Arnold

John Goodman

Mary Stuart Masterson

Sharon Stone

Jerry Seinfeld

Tom Hanks

Woody Harrelson

Season 18

Nicolas Cage

Tim Robbins

Joe Pesci

Christopher Walken

Catherin O’Hara

Michael Keaton

Sinbad

Tom Arnold

Glenn Close

Danny DeVito

Harvey Keitel

Luke Perry

Alec Baldwin

Bill Murray

John Goodman

Miranda Richardson

Jason Alexander

Kirstie Alley

Christina Applegate

Kevin Kline

Season 19

Charles Barkley

Shannen Doherty

Jeff Goldblum

John Malkovich

Christian Slater

Rosie O’Donnell

Nicole Kidman

Charlton Heston

Sally Field

Jason Patric

Sara Gilbert

Patrick Stewart

Alec Baldwin & Kim Basinger

Martin Lawrence

Nancy Kerrigan

Helen Hunt

Kelsey Grammer

Emilio Estevez

John Goodman

Heather Locklear

Season 20

Steve Martin

Marisa Tomei

John Travolta

Dana Carvey

Sarah Jessica Parker

John Turturro

Roseanne

Alec Baldwin

George Foreman

Jeff Daniels

David Hyde Pierce

Bob Newhart

Deion Sanders

George Clooney

Paul Reiser

John Goodman

Damon Wayans

Courteney Cox

Bob Saget

David Duchovny

Season 21

Mariel Hemingway

Chevy Chase

David Schwimmer

Gabriel Byrne

Quentin Tarantino

Laura Leighton

Anthony Edwards

David Alan Grier

Madeline Kahn

Christopher Walken

Alec Baldwin

Danny Aiello

Tom Arnold

Elle Macpherson

John Goodman

Phil Hartman

Steve Forbes

Teri Hatcher

Christine Baranski

Jim Carrey

Season 22

Tom Hanks

Lisa Kudrow

Bill Pullman

Dana Carvey

Chris Rock

Robert Downey Jr.

Phil Hartman

Martin Short

Rosie O’Donnell

Kevin Spacey

David Alan Grier

Neve Campbell

Chevy Chase

Alec Baldwin

Sting

Mike Meyers

Rob Lowe

Pamela Anderson

John Goodman

Jeff Goldblum

Season 23

Sylvester Stallone

Matthew Perry

Brendan Fraser

Chris Farley

Jon Lovitz

Claire Danes

Rudolph Giuliani

Nathan Lane

Helen Hunt

Samuel L. Jackson

Sarah Michelle Geller

John Goodman

Roma Downey

Garth Brooks

Scott Wolf

Julianne Moore

Steve Buscemi

Greg Kinnear

Maththew Broderick

David Duchovny

Season 24

Cameron Diaz

Kelsey Grammar

Lucy Lawless

Ben Stiller

David Spade

Joan Allen

Jennifer Love Hewitt

Vince Vaughn

Alec Baldwin

Bill Paxton

James Van Der Beek

Gwyneth Paltrow

Brendan Fraser

Bill Murray

Ray Romano

Drew Barrymore

John Goodman

Cuba Gooding Jr.

Sarah Michelle Gellar

Season 25

Jerry Seinfeld

Heather Graham

Norm Macdonald

Dylan McDermott

Garth Brooks

Jennifer Aniston

Christina Ricci

Danny DeVito

Jamie Foxx

Freddie Prinze Jr.

Alan Cumming

Julianna Marguiles

Ben Affleck

Joshua Jackson

The Rock

Christopher Walken

Tobey Maguire

John Goodman

Britney Spears

Jackie Chan

Season 26

Rob Lowe

Kate Hudson

Dana Carvey

Charlize Theron

Calista Flckhart

Tom Green

Val Kilmer

Lucy Liu

Charlie Sheen

Mena Suvari

Jennifer Lopez

Sean Hayes

Katie Holmes

Conan O’Brien

Julia Stiles

Alec Baldwin

Renee Zellweger

Pierce Brosnan

Lara Flynn Boyle

Christopher Walken

Season 27

Reese Witherspoon

Seann William Scott

Drew Barrymore

John Goodman

Gwyneth Paltrow

Billy Bob Thorntn

Derek Jeter

Hugh Jackman

Ellen Degeneres

Josh Hartnett

Jack Black

Britney Spears

Jonny Moseley

Jon Stewart

Ian McKellen

Cameron Diaz

The Rock

Alec Baldwin

Kirsten Dunst

Winona Ryder

Season 28

Matt Damon

Sarah Michelle Gellar

John McCain

Eric McCormack

Nia Vardalos

Brittany Murphy

Robert De Niro

Al Gore

Jeff Gordon

Ray Liotta

Matthew McConaughey

Jennifer Garner

Christopher Walken

Queen Latifah

Salma Hayek

Bernie Mac

Ray Romano

Ashton Kutcher

Adrien Brody

Dan Aykroyd

Season 29

Jack Black

Justin Timberlake

Halle Berry

Kelly Ripa

Andy Roddick

Alec Baldwin

Al Sharpton

Elijah Wood

Jennifer Aniston

Jessica Simpson & Nick Lachey

Megan Mullally

Drew Barrymore

Christina Aguilera

Colin Firth

Ben Affleck

Donald Trump

Janet Jackson

Lindsay Lohan

Snoop Dogg

Mary-Kate and Ashley Olsen

Season 30

Ben Affleck

Queen Latifah

Jude Law

Kate Winslet

Liam Neeson

Luke Wilson

Colin Farrell

Robert De Niro

Topher Grace

Paul Giamatti

Paris Hilton

Jason Bateman

Hilary Swank

David Spade

Ashton Kutcher

Cameron Diaz

Tom Brady

Johnny Knoxville

Will Ferrell

Lindsay Lohan

Season 31

Steve Carell

Jon Heder

Catherine Zeta-Jones

Lance Armstrong

Jason Lee

Eva Longoria

Dane Cook

Alec Baldwin

Jack Black

Scarlett Johansson

Peter Sarsgaard

Steve Martin

Natalie Portman

Matt Dillon

Antonio Banderas

Lindsay Lohan

Tom Hanks

Julia Louis-Dreyfus

Kevin Spacey

Season 32

Dane Cook

Jaime Pressly

John C. Reilly

Hugh Laurie

Alec Baldwin

Ludacris

Matthew Fox

Annette Bening

Justin Timberlake

Jake Gyllenhaal

Jeremy Piven

Drew Barrymore

Forest Whitaker

Rainn Wilson

Julia Louis-Dreyfus

Peyton Manning

Shia LaBeouf

Scarlett Johansson

Molly Shannon

Zach Braff

Season 33

LeBron James

Seth Rogen

Jon Bon Jovi

Brian Williams

Tina Fey

Elliot Page

Amy Adams

Jonah Hill

Christopher Walken

Ashton Kutcher

Shia LaBeouf

Steve Carell

Season 34

Michael Phelps

James Franco

Anna Faris

Anne Hathaway

Josh Brolin

Jon Hamm

Ben Affleck

Paul Rudd

Tim McGraw

John Malkovich

Hugh Laurie

Neil Patrick Harris

Rosario Dawson

Steve Martin

Bradley Cooper

Alec Baldwin

Dwayne Johnson

Tracy Morgan

Seth Rogen

Zac Efron

Justin Timberlake

Will Ferrell

Season 35

Megan Fox

Ryan Reynolds

Drew Barrymore

Gerald Butler

Taylor Swift

January Jones

Joseph Gordon-Levitt

Blake Lively

Taylor Lautner

James Franco

Charles Barkley

Sigourney Weaver

Jon Hamm

Ashton Kutcher

Jennifer Lopez

Zach Galifianakis

Jude Law

Tina Fey

Ryan Phillippe

Gabourey Sidibe

Betty White

Alec Baldwin

Season 36

Amy Poehler

Bryan Cranston

Jane Lynch

Emma Stone

Jon Hamm

Scarlett Johansson

Anne Hathaway

Robert De Niro

Paul Rudd

Jeff Bridges

Jim Carrey

Gwyneth Paltrow

Jesse Eisenberg

Dana Carvey

Russell Brand

Miley Cyrus

Zach Galifianakis

Elton John

Helen Mirren

Tina Fey

Ed Helms

Justin Timberlake

Season 37

Alec Baldwin

Melissa McCarthy

Ben Stiller

Anna Faris

Charlie Day

Emma Stone

Jason Segal

Steve Buscemi

Katy Perry

Jimmy Fallon

Charles Barkley

Daniel Radcliffe

Channing Tatum

Zooey Deschanel

Maya Rudolph

Lindsay Lohan

Jonah Hill

Sofia Vergara

Josh Brolin

Eli Manning

Will Ferrell

Mick Jagger

Season 38

Seth MacFarlane

Joseph Gordon-Levitt

Daniel Craig

Christina Applegate

Bruno Mars

Louis C.K.

Anne Hathaway

Jeremy Renner

Jamie Foxx

Martin Short

Jennifer Lawrence

Adam Levine

Justin Bieber

Christoph Waltz

Kevin Hart

Justin Timberlake

Melissa McCarthy

Vince Vaughn

Zach Galifianakis

Kristen Wiig

Ben Affleck

Season 39

Tina Fey

Miley Cyrus

Bruce Willis

Edward Norton

Kerry Washington

Lady Gaga

Josh Hutcherson

Paul Rudd

John Goodman

Jimmy Fallon

Drake

Jonah Hill

Melissa McCarthy

Jim Parsons

Lena Dunham

Louis C.K.

Anna Kendrick

Seth Rogen

Andrew Garfield

Charlize Theron

Andy Samberg

Season 40

Chris Pratt

Sarah Silverman

Bill Hader

Jim Carrey

Chris Rock

Woody Harrelson

Cameron Diaz

James Franco

Martin Freeman

Amy Adams

Kevin Hart

Blake Shelton

J.K. Simmons

Dakota Johnson

Chris Hemsworth

Dwayne Johnson

Michael Keaton

Taraji P. Henson

Scarlett Johansson

Reese Witherspoon

Louis C.K.

Season 41

Miley Cyrus

Amy Schumer

Tracy Morgan

Donald Trump

Elizabeth Banks

Matthew McConaughey

Ryan Gosling

Chris Hemsworth

Tina Fey & Amy Poehler

Adam Driver

Ronda Rousey

Larry David

Melissa McCarthy

Jonah Hill

Ariana Grande

Peter Dinklage

Russell Crowe

Julia Louis-Dreyfus

Brie Larson

Drake

Fred Armisen

Season 42

Margot Robbie

Lin-Manuel Miranda

Emily Blunt

Tom Hanks

Benedict Cumberbatch

Dave Chappelle

Kristen Wiig

Emma Stone

John Cena

Casey Affleck

Felicity Jones

Aziz Ansari

Kristen Stewart

Alec Baldwin

Octavia Spencer

Scarlett Johansson

Louis C.K.

Jimmy Fallon

Chris Pine

Melissa McCarthy

Dwayne Johnson

Season 43

Ryan Gosling

Gal Gadot

Kumail Nanjiani

Larry David

Tiffany Haddish

Chance the Rapper

Saoirse Ronan

James Franco

Kevin Hart

Sam Rockwell

Jessica Chastain

Will Ferrell

Natalie Portman

Charles Barkley

Sterling K. Brown

Bill Hader

Chadwick Boseman

John Mulaney

Donald Glover

Amy Schumer

Tina Fey

Season 44

Adam Driver

Awkwafina

Seth Meyers

Jonah Hill

Liev Schreiber

Steve Carell

Claire Foy

Jason Momoa

Matt Damon

Rachel Brosnahan

James McAvoy

Halsey

Don Cheadle

John Mulaney

Idris Elba

Sandra Oh

Kit Harington

Emma Stone

Adam Sandler

Emma Thompson

Paul Rudd

Season 45

Woody Harrelson

Phoebe Waller-Bridge

David Harbour

Chance the Rapper

Kristen Stewart

Harry Styles

Will Ferrell

Jennifer Lopez

Scarlett Johansson

Eddie Murphy

Adam Driver

J.J. Watt

RuPaul

John Mulaney

Daniel Craig

Tom Hanks (remote)

Kristen Wiig (remote)

Season 46

Chris Rock

Bill Burr

Issa Rae

Adele

John Mulaney

Dave Chappelle

Jason Bateman

Timothée Chalamet

Kristen Wiig

John Krasinski

Dan Levy

Regina King

Nick Jonas

Maya Rudolph

Daniel Kaluuya

Carey Mulligan

Elon Musk

Keegan-Michael Key

Anya Taylor-Joy

Season 47

Owen Wilson

Kim Kardashian

Rami Malek

Jason Sudeikis

Kieran Culkin

Jonathan Majors

Simu Liu

Billie Eilish

Paul Rudd

Ariana DeBose

Will Forte

Willem Dafoe

John Mulaney

Oscar Isaac

Zoë Kravitz

Jerrod Carmichael

Jake Gyllenhaal

Lizzo

Benedict Cumberbatch

Selena Gomez

Natasha Lyonne

Season 48

Miles Teller

Brendan Gleeson

Megan Thee Stallion

Jack Harlow

Amy Schumer

Dave Chappelle

Keke Palmer

Steve Martin & Martin Short

Austin Butler

Michael B. Jordan

Pedro Pascal

Woody Harrelson

Travis Kelce

Jenna Ortega

Quinta Brunson

Molly Shannon

Ana de Armas

Season 49

Pete Davidson

Bad Bunny

Nate Bargate

Timothée Chalamet

Jason Momoa

Emma Stone

Adam Driver

Kate McKinnon

Jacob Elordi

Dakota Johnson

Ayo Edebiri

Shane Gillis

Sydney Sweeney

Josh Brolin

Ramy Youssef

Kristen Wiig

Ryan Gosling

Dua Lipa

Maya Rudolph

Jake Gyllenhaal

Season 50