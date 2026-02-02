Grammys 2026 Winners List: Lady Gaga, ‘KPop Demon Hunters’ Score Early Wins

The 68th annual Grammy Awards are underway Sunday in Los Angeles, with 95 trophies presented across two ceremonies.
Early winners included Cynthia Erivo and Ariana Grande for best pop duo/group performance (“Defying Gravity”); Doechii for best music video (“Anxiety”); “Golden” from “KPop Demon Hunters” for best song written for visual media; and Lady Gaga for best dance pop recording (“Abracadabra”).
Additional winners included Leon Thomas (best R&B album, “MUTT”), Kendrick Lamar and SZA (best melodic rap performance, “Luther”), Shaboozey and Jelly Roll (best country duo/group performance, “Amen”), and Joni Mitchell (best historical album, “Joni Mitchell Archives – Volume 4: The Asylum Years, 1976–1980).”
The film “Sinners” earned wins for both best compilation soundtrack and best score soundtrack for visual media. Filmmaker Steven Spielberg also joined the EGOT ranks, winning his first Grammy as a producer on “Music by John Williams,” which took best music film.
See the list of major winners below. A full list of winners can be found here.
Record Of The Year
“DtMF” – Bad Bunny
“Manchild” – Sabrina Carpenter
“Anxiety” – Doechii
“WILDFLOWER” – Billie Eilish
“Abracadabra” – Lady Gaga
“luther” – Kendrick Lamar With SZA
“The Subway” – Chappell Roan
“APT.” – ROSÉ, Bruno Mars
Album Of The Year
DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny
SWAG – Justin Bieber
Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter
Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice
MAYHEM – Lady Gaga
GNX – Kendrick Lamar
MUTT – Leon Thomas
CHROMAKOPIA – Tyler, The Creator
Song Of The Year
“Abracadabra” – Lady Gaga, Henry Walter & Andrew Watt, songwriters (Lady Gaga)
“Anxiety” – Jaylah Hickmon, songwriter (Doechii)
“APT.” – Amy Allen, Christopher Brody Brown, Rogét Chahayed, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park, Theron Thomas & Henry Walter, songwriters (ROSÉ, Bruno Mars)
“DtMF” – Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Benito Antonio Martínez Ocasio, Hugo René Sención Sanabria, Tyler Thomas Spry & Roberto José Rosado Torres, songwriters (Bad Bunny)
“Golden [From “KPop Demon Hunters”]” – EJAE & Mark Sonnenblick, songwriters (HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI)
“luther” – Jack Antonoff, Roshwita Larisha Bacha, Matthew Bernard, Scott Bridgeway, Sam Dew, Ink, Kendrick Lamar, Solána Rowe, Mark Anthony Spears & Kamasi Washington, songwriters (Kendrick Lamar With SZA)
“Manchild” – Amy Allen, Jack Antonoff & Sabrina Carpenter, songwriters (Sabrina Carpenter)
“WILDFLOWER” – Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell, songwriters (Billie Eilish)
Best New Artist
Olivia Dean
KATSEYE
The Marias
Addison Rae
sombr
Leon Thomas
Alex Warren
Lola Young
Producer Of The Year, Non-Classical
Dan Auerbach
Cirkut
Dijon
Blake Mills
Sounwave
Songwriter Of The Year, Non-Classical
Amy Allen
Edgar Barrera
Jessie Jo Dillon
Tobias Jesso Jr.
Laura Veltz
Best Pop Duo/Group Performance
“Defying Gravity” – Cynthia Erivo & Ariana Grande
“Golden [From “KPop Demon Hunters”]” – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI
“Gabriela” – KATSEYE
“APT.” – ROSÉ, Bruno Mars
“30 For 30” – SZA With Kendrick Lamar
Best Dance/Electronic Recording
“No Cap” — Disclosure & Anderson .Paak
“Victory Lap” — Fred again.., Skepta, & PlaqueBoyMax
“SPACE INVADER” — KAYTRANADA
“VOLTAGE” — Skrillex
“End Of Summer” — Tame Impala
Best Dance/Electronic Album
EUSEXUA — FKA twigs
Ten Days — Fred again..
Fancy That — PinkPantheress
Inhale / Exhale — RÜFÜS DU SOL
F— U SKRILLEX YOU THINK UR ANDY WARHOL BUT UR NOT!! <3 — Skrillex
Best Pop Vocal Album
SWAG – Justin Bieber
Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter
Something Beautiful – Miley Cyrus
MAYHEM – Lady Gaga
I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2) – Teddy Swims
Best Dance Pop Recording
“Bluest Flame” – Selena Gomez & benny blanco
“Abracadabra” – Lady Gaga
“Midnight Sun” – Zara Larsson
“Just Keep Watching (From “F1® The Movie”)” – Tate McRae
“Illegal” – PinkPantheress
Best Remixed Recording
“Abracadabra – Gesaffelstein Remix” — Gesaffelstein, remixer (Lady Gaga, Gesaffelstein)
“Don’t Forget About Us” — KAYTRANADA, remixer (Mariah Carey & KAYTRANADA)
“A Dreams A Dream – Ron Trent Remix” — Ron Trent, remixer (Soul II Soul)
“Galvanize” — Chris Lake, remixer (The Chemical Brothers & Chris Lake)
“Golden – David Guetta REM/X” — David Guetta, remixer (HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI)
Best Rock Song
“As Alive As You Need Me To Be” – Trent Reznor & Atticus Ross, songwriters (Nine Inch Nails)
“Caramel” – Vessel1 & Vessel2, songwriters (Sleep Token)
“Glum” – Daniel James & Hayley Williams, songwriters (Hayley Williams)
“NEVER ENOUGH” – Daniel Fang, Franz Lyons, Pat McCrory, Meg Mills & Brendan Yates, songwriters (Turnstile)
“Zombie” – Dominic Harrison & Matt Schwartz, songwriters (YUNGBLUD)
Best Alternative Music Album
SABLE, fABLE – Bon Iver
Songs Of A Lost World – The Cure
DON’T TAP THE GLASS – Tyler, The Creator
moisturizer – Wet Leg
Ego Death At A Bachelorette Party – Hayley Williams
Best R&B Performance
“YUKON” – Justin Bieber
“It Depends” – Chris Brown Featuring Bryson Tiller
“Folded” – Kehlani
“MUTT (Live From NPR’s Tiny Desk)” – Leon Thomas
“Heart Of A Woman” – Summer Walker
Best Rap Album
Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice
GLORIOUS – GloRilla
God Does Like Ugly – JID
GNX – Kendrick Lamar
CHROMAKOPIA – Tyler, The Creator
Best Country Solo Performance
“Nose On The Grindstone” – Tyler Childers
“Good News” – Shaboozey
“Bad As I Used To Be [From “F1® The Movie”]” – Chris Stapleton
“I Never Lie” – Zach Top
“Somewhere Over Laredo” – Lainey Wilson
Best Americana Album
BIG MONEY – Jon Batiste
Bloom – Larkin Poe
Last Leaf On The Tree – Willie Nelson
So Long Little Miss Sunshine – Molly Tuttle
Middle – Jesse Welles
Best Latin Pop Album
Cosa Nuestra – Rauw Alejandro
BOGOTÁ (DELUXE) – Andrés Cepeda
Tropicoqueta – KAROL G
Cancionera – Natalia Lafourcade
¿Y ahora qué? – Alejandro Sanz
Best Score Soundtrack For Visual Media (Includes Film And Television)
How To Train Your Dragon – John Powell, composer
Severance: Season 2 – Theodore Shapiro, composer
Sinners – Ludwig Göransson, composer
Wicked – John Powell & Stephen Schwartz, composers
The Wild Robot – Kris Bowers, composer