Grammys 2026 Winners List: Lady Gaga, ‘KPop Demon Hunters’ Score Early Wins

The 68th annual Grammy Awards are underway Sunday in Los Angeles, with 95 trophies presented across two ceremonies.

Early winners included Cynthia Erivo and Ariana Grande for best pop duo/group performance (“Defying Gravity”); Doechii for best music video (“Anxiety”); “Golden” from “KPop Demon Hunters” for best song written for visual media; and Lady Gaga for best dance pop recording (“Abracadabra”).

Additional winners included Leon Thomas (best R&B album, “MUTT”), Kendrick Lamar and SZA (best melodic rap performance, “Luther”), Shaboozey and Jelly Roll (best country duo/group performance, “Amen”), and Joni Mitchell (best historical album, “Joni Mitchell Archives – Volume 4: The Asylum Years, 1976–1980).”

The film “Sinners” earned wins for both best compilation soundtrack and best score soundtrack for visual media. Filmmaker Steven Spielberg also joined the EGOT ranks, winning his first Grammy as a producer on “Music by John Williams,” which took best music film.

See the list of major winners below. A full list of winners can be found here.

Record Of The Year

“DtMF” – Bad Bunny

“Manchild” – Sabrina Carpenter

“Anxiety” – Doechii

“WILDFLOWER” – Billie Eilish

“Abracadabra” – Lady Gaga

“luther” – Kendrick Lamar With SZA

“The Subway” – Chappell Roan

“APT.” – ROSÉ, Bruno Mars

Album Of The Year

DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny

SWAG – Justin Bieber

Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter

Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice

MAYHEM – Lady Gaga

GNX – Kendrick Lamar

MUTT – Leon Thomas

CHROMAKOPIA – Tyler, The Creator

Song Of The Year

“Abracadabra” – Lady Gaga, Henry Walter & Andrew Watt, songwriters (Lady Gaga)

“Anxiety” – Jaylah Hickmon, songwriter (Doechii)

“APT.” – Amy Allen, Christopher Brody Brown, Rogét Chahayed, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park, Theron Thomas & Henry Walter, songwriters (ROSÉ, Bruno Mars)

“DtMF” – Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Benito Antonio Martínez Ocasio, Hugo René Sención Sanabria, Tyler Thomas Spry & Roberto José Rosado Torres, songwriters (Bad Bunny)

“Golden [From “KPop Demon Hunters”]” – EJAE & Mark Sonnenblick, songwriters (HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI)

“luther” – Jack Antonoff, Roshwita Larisha Bacha, Matthew Bernard, Scott Bridgeway, Sam Dew, Ink, Kendrick Lamar, Solána Rowe, Mark Anthony Spears & Kamasi Washington, songwriters (Kendrick Lamar With SZA)

“Manchild” – Amy Allen, Jack Antonoff & Sabrina Carpenter, songwriters (Sabrina Carpenter)

“WILDFLOWER” – Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell, songwriters (Billie Eilish)

Best New Artist

Olivia Dean

KATSEYE

The Marias

Addison Rae

sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Producer Of The Year, Non-Classical

Dan Auerbach

Cirkut

Dijon

Blake Mills

Sounwave

Songwriter Of The Year, Non-Classical

Amy Allen

Edgar Barrera

Jessie Jo Dillon

Tobias Jesso Jr.

Laura Veltz

Best Pop Duo/Group Performance

“Defying Gravity” – Cynthia Erivo & Ariana Grande

“Golden [From “KPop Demon Hunters”]” – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI

“Gabriela” – KATSEYE

“APT.” – ROSÉ, Bruno Mars

“30 For 30” – SZA With Kendrick Lamar

Best Dance/Electronic Recording

“No Cap” — Disclosure & Anderson .Paak

“Victory Lap” — Fred again.., Skepta, & PlaqueBoyMax

“SPACE INVADER” — KAYTRANADA

“VOLTAGE” — Skrillex

“End Of Summer” — Tame Impala

Best Dance/Electronic Album

EUSEXUA — FKA twigs

Ten Days — Fred again..

Fancy That — PinkPantheress

Inhale / Exhale — RÜFÜS DU SOL

F— U SKRILLEX YOU THINK UR ANDY WARHOL BUT UR NOT!! <3 — Skrillex

Best Pop Vocal Album

SWAG – Justin Bieber

Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter

Something Beautiful – Miley Cyrus

MAYHEM – Lady Gaga

I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2) – Teddy Swims

Best Dance Pop Recording

“Bluest Flame” – Selena Gomez & benny blanco

“Abracadabra” – Lady Gaga

“Midnight Sun” – Zara Larsson

“Just Keep Watching (From “F1® The Movie”)” – Tate McRae

“Illegal” – PinkPantheress

Best Remixed Recording

“Abracadabra – Gesaffelstein Remix” — Gesaffelstein, remixer (Lady Gaga, Gesaffelstein)

“Don’t Forget About Us” — KAYTRANADA, remixer (Mariah Carey & KAYTRANADA)

“A Dreams A Dream – Ron Trent Remix” — Ron Trent, remixer (Soul II Soul)

“Galvanize” — Chris Lake, remixer (The Chemical Brothers & Chris Lake)

“Golden – David Guetta REM/X” — David Guetta, remixer (HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI)

Best Rock Song

“As Alive As You Need Me To Be” – Trent Reznor & Atticus Ross, songwriters (Nine Inch Nails)

“Caramel” – Vessel1 & Vessel2, songwriters (Sleep Token)

“Glum” – Daniel James & Hayley Williams, songwriters (Hayley Williams)

“NEVER ENOUGH” – Daniel Fang, Franz Lyons, Pat McCrory, Meg Mills & Brendan Yates, songwriters (Turnstile)

“Zombie” – Dominic Harrison & Matt Schwartz, songwriters (YUNGBLUD)

Best Alternative Music Album

SABLE, fABLE – Bon Iver

Songs Of A Lost World – The Cure

DON’T TAP THE GLASS – Tyler, The Creator

moisturizer – Wet Leg

Ego Death At A Bachelorette Party – Hayley Williams

Best R&B Performance

“YUKON” – Justin Bieber

“It Depends” – Chris Brown Featuring Bryson Tiller

“Folded” – Kehlani

“MUTT (Live From NPR’s Tiny Desk)” – Leon Thomas

“Heart Of A Woman” – Summer Walker

Best Rap Album

Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice

GLORIOUS – GloRilla

God Does Like Ugly – JID

GNX – Kendrick Lamar

CHROMAKOPIA – Tyler, The Creator

Best Country Solo Performance

“Nose On The Grindstone” – Tyler Childers

“Good News” – Shaboozey

“Bad As I Used To Be [From “F1® The Movie”]” – Chris Stapleton

“I Never Lie” – Zach Top

“Somewhere Over Laredo” – Lainey Wilson

Best Americana Album

BIG MONEY – Jon Batiste

Bloom – Larkin Poe

Last Leaf On The Tree – Willie Nelson

So Long Little Miss Sunshine – Molly Tuttle

Middle – Jesse Welles

Best Latin Pop Album

Cosa Nuestra – Rauw Alejandro

BOGOTÁ (DELUXE) – Andrés Cepeda

Tropicoqueta – KAROL G

Cancionera – Natalia Lafourcade

¿Y ahora qué? – Alejandro Sanz

Best Score Soundtrack For Visual Media (Includes Film And Television)

How To Train Your Dragon – John Powell, composer

Severance: Season 2 – Theodore Shapiro, composer

Sinners – Ludwig Göransson, composer

Wicked – John Powell & Stephen Schwartz, composers

The Wild Robot – Kris Bowers, composer